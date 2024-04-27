Böylesi görülmedi. Kundaktaki bebeğiyle derbiyi izledi

Selahattin Ekrekli
Böylesi görülmedi. Kundaktaki bebeğiyle derbiyi izledi
Fenerbahçe derbide Beşiktaş'ı konuk ettiği maçta tribünde renkli görüntüler vardı.

Beşiktaş'ın 25. dakikada 10 kişi kalmasıyla birlikte Fenerbahçe baskılı oyununu artırdı.

Al Musrati, Fred'e yaptığı faulün ardından önce sarı kart gördü.

VAR hakemi Pol van Boekel'den gelen uyarı üzerine Volkan Bayarslan incelemeye gitti.

İncelemenin sonrasında Al Musrati kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Sarı Lacivertliler 30. dakikada Batshuayi 69'da da İrfan Can'la 2-0 öne geçti.

82. dakikada Cenk Tosun attığı golle farkı 1'e indirdi.

Fenerbahçe tribünlerinde ise minik bir taraftar dikkat çekti.

Henüz kundakta olan bir bebeği uyutan Fenerbahçeli baba objektiflere takıldı.

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