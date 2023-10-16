10 yaşındaki Mehmet’in tarlada sır ölümü

Çanakkale’de 10 yaşındaki Mehmet esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Tarlada oynarken bir anda gözden kaybolan çocuğun anne be babasının o sırada tarlada biber topladığı öğrenildi.

KAYNAK: DHA
10 yaşındaki Mehmet’in tarlada sır ölümü

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde Mehmet Sıtkı Gültekin (10), tarlada ölü bulundu. İbrahim Aktaş’a ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan Hasan ve Rukiye Gültekin çiftinin çocukları Mehmet Sıtkı Gültekin oynarken gözden kayboldu.

canakkalede-10-yasindaki-cocuk-tarlada-olu-bulundu-4159-dhaphoto1.jpg

Bir süre sonra tarlada çalışan bir işçi Gültekin’i yerde hareketsiz yatarken gördü. Gültekin, otomobil ile Bayramiç Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gültekin, yaşama tutunamadı.

canakkalede-10-yasindaki-cocuk-tarlada-olu-bulundu-4159-dhaphoto5.jpg

Gültekin’in cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kondu. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

canakkalede-10-yasindaki-cocuk-tarlada-olu-bulundu-4159-dhaphoto8.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Başlı başına bir mutfak: Kimchi
Son Haberler
Kadınlara mucize ot ortaya çıktı. 3 kabusa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kadınlara mucize ot ortaya çıktı. 3 kabusa iyi geliyor
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli? Keşfet
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Erdoğan'dan BAE'ye yeni jest. Resmi Gazete'de yayımlandı Gündem
Erdoğan'dan BAE'ye yeni jest. Resmi Gazete'de yayımlandı
Ağzını öpeyim deyimi ne anlama gelir? Atasözleri ve Deyimler
Ağzını öpeyim deyimi ne anlama gelir?
Konut satışlarında beklenen oldu. Herkes fiyatlar düşecek diye bekliyordu Ekonomi
Konut satışlarında beklenen oldu. Herkes fiyatlar düşecek diye bekliyordu
Mesai arkadaşına bunu yapan yandı. Yargıtay kararını verdi Yaşam
Mesai arkadaşına bunu yapan yandı. Yargıtay kararını verdi