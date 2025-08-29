10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü evde yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Tuncay Meriç öldürülmüştü... Şüpheli şahıs yakalandı
Dolandırıcılık suçundan 18 suç kaydı olduğu öğrenilen ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Y. (48), il merkezinde bir evde yakalandı.
Şantaj suçundan aranan şüpheli yakalandı!
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
İstanbul’daki IŞİD’e yönelik operasyonda yakalandı! Interpol kırmızı bültenle arıyordu