10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü evde yakalandı!

Kaynak: AA
Gaziantep'te 18 suç kaydı olan ve 10 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Dolandırıcılık suçundan 18 suç kaydı olduğu öğrenilen ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Y. (48), il merkezinde bir evde yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

