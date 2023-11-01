10 yılda tüm dünyayı uçaksız gezdi. Günlük 20 dolar harcayarak bir ilke imza attı

Milliyet’ten Gonca Kocabaş'ın haberine göre; Lojistik alanında çalışan Thor Pedersen, 2013 yılında bir dergide hiç kimsenin uçak kullanmadan dünyadaki tüm ülkeleri ziyaret edemeyeceğini okudu. En büyük tutkusu seyahat olan bir adam için bu oldukça ilgi çekiciydi.

Ancak diğer yandan bu büyüklükte bir projeyi üstlenemeyecek kadar yaşlı olabileceğini de düşünüyordu. Pedersen, bu mücadeleyi tamamlayan ilk kişinin kendisi olması gerektiğine karar verdi. Yolculuğun 3-4 yıl alacağını tahmin ediyordu ve en başından beri ona destek olan bazı arkadaşları vardı.

SEYAHAT ÖNCESİ 3 KURAL BELİRLEDİ

Önce uçak kullanmadan yapacağı dünya turunu planlayan Thor Pedersen, sonrasında işinden istifa etti ve yanına aldığı birkaç parçayla ülkesinden ayrılarak tarihe geçeceği dünya turuna başladı. Bu seyahate çıkmadan önce kendine 3 kural belirledi. Bunlardan ilki ülkeler arasında seyahat ederken asla uçak kullanmayacaktı, diğeri gittiği her ülkede en az 24 saat geçirecekti ve bu turu tamamlamadan Danimarka’ya asla dönmeyecekti.

Projesinin amacı en başından beri uçmadan tüm ülkeleri gezmek ve unutulmaz bir macera yaşamaktı. Ancak seyahati, bir ülke projesinden yeni insanlar ve kültürler tanıyacağı bir insan projesine dönüştü. Daha sonra bu amaç daha da büyüdü ve insanları hayallerinden asla vazgeçmemeye, daha ziyade her ne olursa olsun tutkularını gerçekleştirmeye iten bir motivasyon projesi haline geldi.

Pedersen, her ne kadar yalnız seyahat ediyor gibi görünse de yolda karşılaştığı kişilerle de aynı yerlerde gezdiği ya da konakladığı da oldu. Sık sık trende, otobüste ya da sınırda başka gezginlerle de karşılaşıyordu ve kendi yollarına gitmeden önce birkaç gün birlikte seyahat ediyorlardı.

SİLAH ZORUYLA TUTULDU, SITMA YÜZÜNDEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Gezgin adam bu süreçte birçok zor deneyim de yaşadı. Gittiği yerde silah zoruyla tutulup öldürülebileceğini düşündü. Sıtma nedeniyle ciddi şekilde hastalandığı bir dönemden geçti. Büyük suları aşmak için teknelere bindi ancak bazen tekne bulmakta zorlandı. Günlerce teknede kaldığı ve fırtına sırasında güçlü dalgalar tarafından savrulduğu da oldu. Taksiyle, otobüsle, trenle hatta yürüyerek seyahat etti. Kargo konteynırlarında ve kamyonların arkasında 50 kişiyle birlikte seyahat ettiği zamanlar yaşadı. Ancak ne olursa olsun vazgeçmemesini dünyanın dört bir yanındaki insanlardan aldığı yardım olduğunu dile getiriyor.

GÜNLÜK SADECE 20 DOLARLA GEZDİ

Thor Pedersen, dünyayı dolaşmanın avantajlarının yanı sıra takip edilmesi gereken pek çok şey olduğunu da söylüyor. Seyahat etmenin güzelliklerinin yanında aynı zamanda planlanması gereken bir tur, otobüs ya da tren biletlerinin alınması, yeni bir yolculuğa hazırlanmak, bütçeyi kontrol etmek, kalacak yer bulmak, elçilikleri ziyaret etmek gibi pek çok yapılması gereken iş bulunuyor. Dünya turunu takip edenlerin en fazla merak ettiği konulardan biri de elbette bütçe oluyor. Thor 10 yıllık seyahati boyunca günlük 20 dolar harcayarak seyahat etti. Bunun içinde ulaşım, yemek, konaklama ve vize ücreti de bulunuyor. Peki ama bunu nasıl başardı?

Bu günlüğü 20 dolarlık bütçeye nasıl sadık kalınacağına dair birkaç harika ipucu da veren Pedersen, “Yerel ulaşımla seyahat ederken, daha lüks seçenekler yerine sıradan bir otobüs kullanmanız yeterli. Bu otobüste klima olmayabilir, çok fazla gürültü olabilir ve rota üzerinde tonlarca durak olduğu için yolculuğunuz normalden 4-5 saat daha uzun olacaktır ama yine de bu yöntem ucuzdur. Ayrıca yemek konusunda da tavsiyem sokak yemeği yemeniz” diyerek ekledi:

“Eğer daha pahalı ülkelerden birindeyseniz süpermarkete gidebilir, bazı basit şeyler satın alabilir ve ardından bir parkta piknik yapabilirsiniz. Nerede uyuyacağınız konusunda çok seçici değilseniz, konaklama da ucuza yapılabilir. Evlerini gezginlere ücretsiz açan insanlar var. Buralarda konaklamak hem yerel biriyle ülkeyi gezebilmek hem de ücretsiz şekilde gezmek için iyi bir seçenek. Bir diğer seçenekse pansiyonlar.”

KİTAP DA YOLDA, ARTIK BAŞKA BİR AMACI VAR

Genç adam yol boyunca ziyaret ettiği her ülkeden çok şey öğrendi. Pedersen, "Dünyada olup bitenlerden etkilenen insanların elbette olduğunu biliyorum ve bu insanların çoğu aslında oldukça sıradan günlük hayatlar yaşıyor. Ben gezdiğim ülkelerin kırsal kesimlerinde bulundum ve nerede olursam olayım insanlar genellikle aynı. Anneler hâlâ çocuklarını seviyor, herkes hâlâ aşık oluyor, bazıları hâlâ fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyor" şeklinde konuştu.

Uzun yıllar yollarda kaldıktan sonra ise geri döndüğünde sakinleşmek istedi ve bu sürpriz değil. Thor Pedersen artık başlattığı projeyi tamamlama konusunda omuzlarındaki yükü atmanın keyfine varıyor ve bu projenin bir kitap olması için çalışıyor. Thor’un anlatacak çok hikayesi var. İlk başta da başkalarını hayallerinin peşinden gitmeye motive etmek istiyor.