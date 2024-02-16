10 yıldır Anagold'da çalışan işçi açıkladı: Tehdit ediliyoruz, insanlar susturulmuş durumda

Anagold Madencilik’e ait Çöpler Maden Sahası’nda 13 Şubat günü gerçekleşen faciada, siyanürlü toprağın altında kalan işçiler için bekleyiş hala devam ederken Anagold Madencilik şirketinde çalışan ve ismini vermek istemeyen bir işçi, tehdit altında olduklarını ve takip edildiklerini belirtti.

Anagold şirketinde çalışan çok sayıda kişinin basın mensuplarıyla konuşmak istediğini ifade eden işçi, "Buradaki insanlar hep sessiz kalıyor. İnsanlar susturulmuş durumda. Herkes konuşmak istiyor fakat konuşamıyor. Sürekli şirketten uyarı barındıran mailler geliyor. Toplanamıyor, bir araya gelemiyoruz. Özellikle ben ve bir şeyler yapmak isteyen 4 arkadaş takip edilip gözetleniyoruz." dedi.

'SSR SATIN ALMASAYDI, LİÇ ALANI BU KADAR YÜKSELMEZDİ'

“SSR Mining madenin yarısını satın alana kadar her şey iyiydi.” diyen maden işçisi, maden ve gözlük dışında hiçbir önlem alınmadığını iletti ve SSR satın almasaydı, liç alanının da bu kadar yükselmeyeceğini, dolayısıyla insanların toprağın altında kalmayacağını iletti.

'ARKADAŞLARIMIZIN KEMİKLERİNE DAHİ ULAŞILAMAZ'

İşçilerin altında kaldıkları siyanürlü toprağın, yağmurun da etkisiyle balçık haline geldiğini belirten işçi, "Çalışma yapıldığına dair söylenenler yalan. Orada bulunan gazetelerin çoğu bile yalan söylüyor. Şartlar çok zor. Tonlarca ton toprak siyanürden dolayı balçıklaşmış durumda. Arkadaşlarımızın kemiklerine bile ulaşılacağına dair umudumuz yok." ifadelerini kullandı.

‘DÜN TOPRAKTA FARKLI BİR HAREKETLİLİK OLUŞTU’

15 Şubat günü, toprakta farklı bir hareketlilik oluştuğunu ve madenin liç alanında bulunan sismik hareketleri ölçen cihazların alarm verdiğini ifade eden işçi, “Göçük olmayan madenin bulunduğu bölgede öne doğru hafif bir kayma meydana gelmiş. Yani orada bir tehlike var ve her an çökmeyen bölge de çökebilir. Tehlike yok deniliyor fakat tehlike yeni başladı." dedi.

ANAGOLD UYARILARI DİKKATE ALMAMIŞ

Maden işçisi, işçilerin şahit olduğu ve yetkilileri uyardığı sahadaki çatlaklardan bahsetti ve "Çatlaklar biliniyor, herkesin arasında konuşuluyordu hatta bir tane taşeron firma, kendi ekibini sahadan çekti. Fakat Anagold ve bir taşeron firma işçileri geri çekmedi” ifadesini kaydetti.

HATLARDAKİ SİYANÜRÜ AKTARMAK İÇİN İŞÇİ ARANIYOR

Dün basına yansıyan 'Anagold toprak altındaki isçilere rağmen eleman ilanı verdi' haberleri hakkındaki soruya yanıt veren işçi, bütün faaliyetlerin durdurulduğunun söylendiğini fakat bazı ekiplerin kontrollü olarak çalışmaya devam ettiğini aktardı.

İşçi, “Bu sistemin üzerinde sürekli bir devir daim var. Hatlarda henüz siyanür var. Ve bu siyanürün havuzlara aktarılması gerekiyor. Bunun için belirli sayıda insanlar gidip çalışıyor. Fakat mevcut işçilerin birçoğu çalışmayı reddettiği için eleman arıyorlar bilgisine sahibiz" açıklamasını yaptı.

'HİÇ BU KADAR ÇARESİZ HİSSETMEDİK'

Maden işçisi, ilçedeki herkesin suskun ve eli kolu bağlı halde olduğunu ifade etti ve “Ya hocam İliç’in merkezinde insan yok, insanlar evinden çıkıp dolaşamıyor. Neden? Çünkü yarın tazminatını alamayacak, yarın iş hakkı feshedilecek, böyle korkuları var insanların. Hayatımızda hiç bu kadar çaresiz hissetmedik. Sabahtan akşama kadar ağlamaktan başka bir şey elimizden gelmiyor bunu anlamanız çok zor." sözlerini kullandı.