Erzincan’daki madende toprak altında kalan işçilerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Erzincan’daki madende toprak altında kalan işçilerle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı
Erzincan’da göçük meydana gelen altın madeninde toprak altında kalan 9 işçiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraklar işçilerin son yerlerini açıkladı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde çöken altın madeninde toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, toprak altındaki işçilerin yeriyle ilgili yeni bilgiler paylaştı.

Gazetecilere açıklamalar yapan Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

“Su kontaminasyonuna karşı 9 ayrı noktadan ölçüm alıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlamış değiliz. Suda halk sağlığına zarar verecek bir durum yok.

Heyelan 210 dönümlük alanı etkiledi, çalışmalarımız sürüyor. Olayın sebebi derinlemesine araştırılıyor. İki yönlü hareket eden heyelanın, manganez ocağı yönünde kamyon parçalarını bulduk. Oraya odaklanmış durumdayız. 6 kardeşimizin kayıp dere yatağının içinde, 3 kardeşimizin de manganez ocağının içinde olduğunu düşünüyoruz.

Bu toprağı gelişi güzel bir yere koyma imkanımız yok. Toprağı, geçmişte çalışılmış mermer ocağına hızlı bir şekilde aktaracağız.”

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