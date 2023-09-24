100 dönüm tarım arazisi yandı

İlçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Yazıçam mevkisinde saat 13.00 sıralarında anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile evlerin bulunduğu alana ulaşmadan söndürüldü.

Yaklaşık 100 dönüm tarım arazisi, yangından zarar gördü. Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Kadir Karaçam, yangının anız yakılması nedeniyle çıktığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.