TV yayın akışı 27 Nisan Cumartesi. Hangi kanalda ne var?

Kaynak: Haber Merkezi
TV yayın akışı 27 Nisan Cumartesi. Hangi kanalda ne var?
Televizyon ekranlarında yayın yapan kanalların yayın akışları, televizyon izleyicileri tarafından merak ediliyor. Her televizyon kanalının farklı yapımları izleyiciyle buluşurken, “Bugün televizyonda ne var?” sorusunun yanıtını sizler için derledik. İşte, 27 Nisan Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın akışı…

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 İyi Aile Çocuğu

14:45 Bahar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılıcık Şerbeti

03:00 Sandık Kokusu

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

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ATV YAYIN AKIŞI

07:30 Atv’de Hafta Sonu

10:00 Şirinler: Kayıp Köy- Yabancı Sinema

11:50 Aldatmak

15:20 Kuruluş Osman

19:00 Atv’de Ana Haber

20:00 Kardeşlerim

00:20 Aldatmak

03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

05:40 Safir

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Önce Vatan

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda’nın Mutfağı

14:00 Taş Kağıt Makas

16:00 Yerli Dizi

18:30 İnci Taneleri

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Siyah Beyaz Aşk

04:00 Müzik Arası

05:00 Bodrum Masalı

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NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 Ftaih Savaş ile Sabah Sohbetleri

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta

12:15 Kamera Arkası

12:45 Şahane Hayatım

16:00 Gaddar

19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Korkma Ben Yanındayım

23:30 Kirli Sepeti

02:30 Senden Daha Güzel

04:30 Kefaret

06:00 Adım Farah

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Benim Tatlı Yalanım

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Müge ile TV Dergisi

11:30 Sakla Beni

13:30 Ömer

15:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

20:00 K-9

22:15 K-9

00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

03:00 Aramızda Kalsın

04:45 Güzel Köylü

06:30 Benim Tatlı Yalanım

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TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

02:30 Gazete Magazin

05:00 Dizi

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TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:25 Mehmed: Fetihler Sultanı

10:00 Hayallerinin Peşinde

11:30 Yaşam Başka Yerde

11:50 Kod Adı Kırlangıç

13:15 Lingo Türkiye

14:35 Kara Ağaç Destanı

17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Kara Ağaç Destanı

03:50 Hayallerinin Peşinde

04:35 Lingo Türkiye

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