TV yayın akışı 27 Nisan Cumartesi. Hangi kanalda ne var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 İyi Aile Çocuğu
14:45 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılıcık Şerbeti
03:00 Sandık Kokusu
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 Atv’de Hafta Sonu
10:00 Şirinler: Kayıp Köy- Yabancı Sinema
11:50 Aldatmak
15:20 Kuruluş Osman
19:00 Atv’de Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Aldatmak
03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:40 Safir
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Önce Vatan
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Taş Kağıt Makas
16:00 Yerli Dizi
18:30 İnci Taneleri
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Arka Sokaklar
02:45 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
05:00 Bodrum Masalı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Ftaih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Mehmet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
12:45 Şahane Hayatım
16:00 Gaddar
19:00 Gülbin Tosun ile Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Korkma Ben Yanındayım
23:30 Kirli Sepeti
02:30 Senden Daha Güzel
04:30 Kefaret
06:00 Adım Farah
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Benim Tatlı Yalanım
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Müge ile TV Dergisi
11:30 Sakla Beni
13:30 Ömer
15:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
20:00 K-9
22:15 K-9
00:30 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
03:00 Aramızda Kalsın
04:45 Güzel Köylü
06:30 Benim Tatlı Yalanım
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:25 Mehmed: Fetihler Sultanı
10:00 Hayallerinin Peşinde
11:30 Yaşam Başka Yerde
11:50 Kod Adı Kırlangıç
13:15 Lingo Türkiye
14:35 Kara Ağaç Destanı
17:55 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Kara Ağaç Destanı
03:50 Hayallerinin Peşinde
04:35 Lingo Türkiye