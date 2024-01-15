100. Gün paylaşımı yaptığı için sınır dışı edilen futbolcu Sagiv Jehezkel İsrail’de kahraman gibi karşılandı

100. Gün paylaşımı yaptığı için Türkiye’den sınır dışı edilen Antalyaspor’un İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel, İsrail’de kahraman gibi karşılandı.