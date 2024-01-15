100. Gün paylaşımı yaptığı için sınır dışı edilen futbolcu Sagiv Jehezkel İsrail’de kahraman gibi karşılandı

Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından gol sevinciyle ortalığı karıştıran İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel sınır dışı edildi. Ülkesi İsrail'e dönen futbolcu çiçeklerle karşılandı ve omuzlarda taşındı.
ÜLKESİNDE OMUZLARDA TAŞINDI
Bu akşam ülkesine dönen futbolcu Jehezkel'i havalimanında yüzlerce vatandaş karşıladı. Futbolcuya çiçek verildi ve omuzlarda taşındı.
KADRO DIŞI KALDI, SINIR DIŞI EDİLDİ
Dün Trabzonspor'a attığı golün ardından Antalyaspor tarafından ilk etapta kadro dışı bırakılan futbolcu gece gözaltına alındı. İfadesinin alınmasından sonra serbest bırakılan Jehezkel, bugün sınır dışı edildi. İsrailli futbolcu, ülkesinde adeta bir kahraman gibi karşılandı.