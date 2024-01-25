Son dakika... İsrailli futbolcuların cezası belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Son dakika... İsrailli futbolcuların cezası belli oldu
PFDK; Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'e 8'er maç men cezası verdi.

Süper Lig'in 20. haftasında Antalyasporlu Sagiv Jehezkel, Trabzonspor'a attığı gol sonrası el bileğindeki yazıyı kameralara göstermişti.
İsrail'in, Gazze'ye başlattığı operasyonların tarihi olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çeken Jehezkel büyük tepki çekmişti.
Antalyaspor'un sözleşmesini fesh ettiği, hakkında soruşturma başlatılan, ifadesi alındıktan sonra sınır dışı edilen Jehezkel, İsrail'de krallar gibi karşılanmıştı.
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma geçirmiş, ifadesi alınmıştı.Başakşehir'in yollarını ayırdığı Karzev de İsrail'e dönmüştü.
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu tarafından, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Jehezkel ve Karzev'in cezaları açıklandı.
İki futbolcu da ideolojik propogandada bulunmaları nedeniyle 8'er maç men ve 97 bin 500'er lira para cezası aldı.
Yapılan açıklama şöyle:
"BİTEXEN ANTALYASPOR Kulübünün, 14.01.2024 tarihinde oynanan BİTEXEN ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, sporcusunun atmış olduğu gol sonrasında ideolojik propagandada bulunması suretiyle FDT’nin 42/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BİTEXEN ANTALYASPOR Kulübü sporcusu SAGIV SHALOM JEHEZKEL’in, ideolojik propagandada bulunması suretiyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

RAMS BAŞAKŞEHİR FK’nın, sporcusunun ideolojik propaganda içeren görselli paylaşımda bulunması suretiyle FDT’nin 42/2. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 97.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

RAMS BAŞAKŞEHİR FK sporcusu EDEN KARZEV’in, ideolojik propaganda içeren görselli paylaşımda bulunması suretiyle 8 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI il cezalandırılmasına karar verildi."

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