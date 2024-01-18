Başakşehir İsrailli futbolcu Karzev hakkındaki kararını açıkladı

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel, Trabzonspor'a attığı gol sonrası koluna yazdığı Gazze savaşında İsrail'e destek veren mesajı sonrası sınır dışı edilmişti.

Ardından Başakşehir'in İsrailli oyuncusu Eden Karzev'in de sosyal medya hesabından benzer ifadeler kullandığı tespit edilmişti.

İstanbul'da gözaltına alınan, ifadesinin ardından serbest bırakılan Karzev için Başakşehir de soruşturma başlatmıştı.

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Karzev'in özür dilediğini söylemiş ancak bu yaptığının kabul edilebilir olmadığını açıklamıştı.

Karzev hakkında yapılan soruşturma tamamlandı.

Başakşehir Kulübü; oyuncuya para cezası verildiğini ve kariyerine yurt dışında sürdürmesinin uygun görüldüğü açıklandı.

Yapılan açıklama şöyle:



Karzev sosyal medya hesabından bu paylaşımı yapmıştı: