100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde. Japon diyetisyen açıkladı

Daikon Turpları:

Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden olan daikon turpları, soğuk algınlığına karşı koruma ve bağışıklık sistemini güçlendirme özellikleriyle biliniyor.

Bir daikon turpunun içinde günlük C vitamini ihtiyacının %124'ünü karşılayacak kadar C vitamini bulunuyor.

Bu besinler, Japonların sağlıklı ve uzun yaşamlarının bir parçası olarak görülüyor ve dünyanın en yüksek yüz yaş üstü nüfus yoğunluğuna sahip olan Okinawa'da da yaygın olarak tüketiliyor.

Miyashita'nın ailesiyle birlikte sıklıkla yediği bu besinler, sağlıklı bir yaşam tarzının temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.