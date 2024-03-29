100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde. Japon diyetisyen açıkladı

100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde. Japon diyetisyen açıkladı
Kaynak: Haber Merkezi
Japon diyetisyen ve beslenme uzmanı Asako Miyashita, uzun ömürlü yaşamanın anahtarını arayanlara Japonların sıklıkla tükettiği gıdaları önerdi.
1/10
100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde. Japon diyetisyen açıkladı 1

Japonların uzun ve sağlıklı yaşamının arkasındaki sırlar, onların beslenme alışkanlıklarında saklı.

Bu alışkanlıklar, dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan insanlara kıyasla onlara daha uzun bir ömür sunuyor.

2/10
100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde. Japon diyetisyen açıkladı 2

Japon mutfağı sizin damak zevkinize hitap etmese de, bu besinleri diyetinize dahil etmek, sağlıklı ve uzun bir yaşamın kapılarını aralayabilir.

3/10
100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde. Japon diyetisyen açıkladı 3

Dünya genelinde tanınan Japonların uzun ömürlülüğü, özellikle Okinawa Adası'ndaki yüz yaşını aşmış bireylerin yüksek sayısıyla dikkat çekiyor.

Bu ada ve sakinlerinin beslenme tarzı, sağlıklı ve uzun bir yaşam için ilham verici olabilir.

Japonların uzun ömürlü ve sağlıklı yaşamları dünya çapında bilinen bir fenomen olduğun biliniyor.

Özellikle Okinawa Adası'nda 100 yaşını geçen yaşlıların yoğun varlığı dikkatleri bu adaya ve beslenme şekillerine çekiyor.

4/10
100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde. Japon diyetisyen açıkladı 4

Japon diyetisyen ve beslenme uzmanı Asako Miyashita, uzun ömürlü yaşamanın anahtarını arayanlara, Japonların sıklıkla tükettiği beş gıdayı öneriyor.

5/10
100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde. Japon diyetisyen açıkladı 5

Dünya genelinde tanınan Japonların uzun ömürlülüğü, özellikle Okinawa Adası'ndaki yüz yaşını aşmış bireylerin yüksek sayısıyla biliniyor.

6/10
100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde. Japon diyetisyen açıkladı 6

Bu ada ve sakinlerinin beslenme tarzı, sağlıklı ve uzun bir yaşam için örnek olabileceği bildirildi.

7/10
100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde. Japon diyetisyen açıkladı 7

İşte Miyashita'nın önerdiği besinler ve onların faydaları:

8/10
100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde. Japon diyetisyen açıkladı 8

Balık:

Miyashita, diyetinde düzenli olarak protein kaynağı olarak yağlı balıklar, özellikle somon ve ton balığı gibi balıkları tercih ediyor.

Balıkta bulunan omega-3 yağ asitleri, kan basıncını ve trigliserit seviyelerini düşürmeye yardımcı olurken, iltihabı da azaltıyor.

9/10
100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde. Japon diyetisyen açıkladı 9

Tatlı Patates:

Ülkemizde yeni yeni popülerlik kazanan tatlı patates, çocuklar tarafından da sevilen lezzetli bir seçenek.

Okinawa'nın mor tatlı patatesleri, atıştırmalık ve tatlı olarak tüketiliyor ve antioksidan bakımından zengin bu sebzelerin yaşlanmayı geciktirici etkisi olduğu biliniyor.

10/10
100 yaşına kadar yaşamanın sırrı bu besinde. Japon diyetisyen açıkladı 10

Daikon Turpları:

Japon mutfağının vazgeçilmezlerinden olan daikon turpları, soğuk algınlığına karşı koruma ve bağışıklık sistemini güçlendirme özellikleriyle biliniyor.

Bir daikon turpunun içinde günlük C vitamini ihtiyacının %124'ünü karşılayacak kadar C vitamini bulunuyor.

Bu besinler, Japonların sağlıklı ve uzun yaşamlarının bir parçası olarak görülüyor ve dünyanın en yüksek yüz yaş üstü nüfus yoğunluğuna sahip olan Okinawa'da da yaygın olarak tüketiliyor.

Miyashita'nın ailesiyle birlikte sıklıkla yediği bu besinler, sağlıklı bir yaşam tarzının temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor.

İlgili Haberler
Uzun yaşamın sırrı Viagra mı? Bilim insanları açıkladı
Japonların uzun yaşamasının sebebi ortaya çıktı. Türkiye'de çok bulunuyor ama kıymeti bilinmiyor
Uzun yaşamın sırrı ortaya çıktı. Günde 1 tane yiyen ömrüne ömür katıyor
Uzmanı uzun ve sağlıklı yaşamın ilk adımını açıkladı
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Egzamaya düşman yiyecekler. Listedeki besinlere çok şaşıracaksınız
Egzamaya düşman yiyecekler. Listedeki besinlere çok şaşıracaksınız
Bağırsakları tertemiz yapan 5 bitki. Ünlü Gastroenkolog favorisini açıkladı
Bağırsakları tertemiz yapan 5 bitki. Ünlü Gastroenkolog favorisini açıkladı
Vücudu dipçik gibi yapan bitki. Türkiye'de kendiliğinden yetişiyor. Kanı temizleyip organları yeniliyor
Vücudu dipçik gibi yapan bitki. Türkiye'de kendiliğinden yetişiyor. Kanı temizleyip organları yeniliyor
Hınzır lokanta şeflerinin sırrı ortaya çıktı. Sağlık ocakları reçete yerine bu tarifi yazıyor
Hınzır lokanta şeflerinin sırrı ortaya çıktı. Sağlık ocakları reçete yerine bu tarifi yazıyor
Faydasını bilen bardak bardak içiyor. Sütün içine 1 kaşık koymanız yeterli
Faydasını bilen bardak bardak içiyor. Sütün içine 1 kaşık koymanız yeterli
Erken kalkmanın 14 mucizevi faydası
Erken kalkmanın 14 mucizevi faydası