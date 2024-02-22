Uzun yaşamın sırrı ortaya çıktı. Günde 1 tane yiyen ömrüne ömür katıyor

Uzun yaşamanın sırrı nedir? Bu soru, dünyanın dört bir yanındaki insanları ve uzmanları ilgilendiriyor.

Ve araştırmaların ortaya çıkardığı sonuçlar şaşırtıcı…

Bu besin, A vitamini bakımından çok zengin ve uzun yaşamın formülü gibi görünüyor…

Mor renkli patates, ya da Japon tatlı patatesi, Okinawa'da geleneksel olarak tüketilen bir sebze.

Bu sebzenin sağlığa çok faydalı olduğunu ve Okinawa'da yaşayan insanların uzun ömürlü olmasına katkı sağladığını uzmanlar söylüyor.

Okinawa'da 90 yaşından büyük olan insanlar, her gün mor tatlı patates yiyorlar ve bu sebzeyi uzun yaşamın anahtarı olarak görüyorlar.

MOR PATATESİN FAYDALARI NELERDİR?

Her gün bir tane yemek yeterli

Mor tatlı patates, hücrelerin sağlığını korumaya yardımcı olan antosiyaninler adı verilen bir madde içeriyor.

Bu sebze, aynı zamanda zararlı mikroplara karşı vücudun savunmasını güçlendiriyor.

Mor tatlı patates, düşük kalorili olmasının yanı sıra birçok vitamin ve mineral içeriyor.

A vitamini, B vitaminleri, C ve E gibi antioksidanlar, potasyum ve lif, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besin öğeleridir.

Bu harika sebzenin sağlığa olan pek çok yararı düşünüldüğünde, günlük beslenmemize bir tane mor tatlı patates eklemenin faydalı olacağı açık.