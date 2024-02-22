Uzun yaşamın sırrı ortaya çıktı. Günde 1 tane yiyen ömrüne ömür katıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Uzun yaşamın sırrı ortaya çıktı. Günde 1 tane yiyen ömrüne ömür katıyor
Günde 1 tane yiyen ömrüne ömür katan besin olarak mor renkli patates, ya da Japon tatlı patatesi ortaya çıktı. Uzun yaşamın sırrı olarak bu besinin ortaya çıkması dikkat çekti.

Uzun yaşamanın sırrı nedir? Bu soru, dünyanın dört bir yanındaki insanları ve uzmanları ilgilendiriyor.
Ve araştırmaların ortaya çıkardığı sonuçlar şaşırtıcı…

Bu besin, A vitamini bakımından çok zengin ve uzun yaşamın formülü gibi görünüyor…

Mor renkli patates, ya da Japon tatlı patatesi, Okinawa'da geleneksel olarak tüketilen bir sebze.

Bu sebzenin sağlığa çok faydalı olduğunu ve Okinawa'da yaşayan insanların uzun ömürlü olmasına katkı sağladığını uzmanlar söylüyor.

Okinawa'da 90 yaşından büyük olan insanlar, her gün mor tatlı patates yiyorlar ve bu sebzeyi uzun yaşamın anahtarı olarak görüyorlar.

3.jpg

MOR PATATESİN FAYDALARI NELERDİR?

Her gün bir tane yemek yeterli

Mor tatlı patates, hücrelerin sağlığını korumaya yardımcı olan antosiyaninler adı verilen bir madde içeriyor.

Bu sebze, aynı zamanda zararlı mikroplara karşı vücudun savunmasını güçlendiriyor.

Mor tatlı patates, düşük kalorili olmasının yanı sıra birçok vitamin ve mineral içeriyor.

A vitamini, B vitaminleri, C ve E gibi antioksidanlar, potasyum ve lif, sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besin öğeleridir.

Bu harika sebzenin sağlığa olan pek çok yararı düşünüldüğünde, günlük beslenmemize bir tane mor tatlı patates eklemenin faydalı olacağı açık.

2-001.jpg

İlgili Haberler
Karaciğer hastalıklarında kullanılıyor. Cinsel gücü artırıyor. İşte faydalarıyla göz dolduran o ot
Ramazan sofralarının baş tacı hurmanın bilinmeyen faydaları ortaya çıktı
Yanıkların sebep olduğu sancıları kesiyor. Şifa saçan otun faydaları saymakla bitmiyor
Kendinizi yorgun hissediyorsanız bu karışımı deneyin! İşte o karışım ve faydaları…
Son Haberler
İşte Malta eriğinin inanılmaz yararları Şifalı Bitkiler
İşte Malta eriğinin inanılmaz yararları
Emekli maaşıyla neler almış neler! Değerini duyanlar şaşırıyor Gündem
Emekli maaşıyla neler almış neler! Değerini duyanlar şaşırıyor
Ünlü süpermarket kepenk indiriyor. Gerekçe ne iflas ne de konkordato Dünya
Ünlü süpermarket kepenk indiriyor. Gerekçe ne iflas ne de konkordato
Kalp damarlarını silip süpüren meyve ortaya çıktı. Bu meyveyi tüketince kolesterol dibi görüyor Sağlık
Kalp damarlarını silip süpüren meyve ortaya çıktı. Bu meyveyi tüketince kolesterol dibi görüyor
Fatih Portakal canlı yayında Devlet Bahçeli'ye ateş püskürdü. Elindeki poşeti gösterip 'Sanki yapabilecek' dedi Gündem
Fatih Portakal canlı yayında Devlet Bahçeli'ye ateş püskürdü. Elindeki poşeti gösterip 'Sanki yapabilecek' dedi
Isıramadığın eli öp başına koy atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Isıramadığın eli öp başına koy atasözünün anlamı nedir?
Ortalama evlilik yaşı 22 yılın zirvesinde Ekonomi
Ortalama evlilik yaşı 22 yılın zirvesinde