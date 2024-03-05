Japonların uzun yaşamasının sebebi ortaya çıktı. Türkiye'de çok bulunuyor ama kıymeti bilinmiyor

Yılan meyvesi, Türkiye dahil birçok ülkede son dönemde popülerlik kazanıyor.
Bu meyve, Türkiye’de iklim uygun olmasına rağmen çiftçilerin ilgisini pek çekmiyor.
Ama Japonya’da her gün yeniyor ve uzun yaşamın sırrı olarak görülüyor. Yakında başka ülkelerde de sevileceği tahmin ediliyor.
Uzak Doğu’da çok sevilen bu tropikal meyve, sağlığa binbir fayda sağlıyor.
Güneydoğu Asya’nın en sevilen meyvelerinden biri olan yılan meyvesi, hem görünüşü hem de tadıyla ilgi çekiyor.
Yılan meyvesi ya da salak pondoh, Tayland, Malezya, Brunei ve Endonezya gibi tropikal ülkelerde yetişiyor.
Türkiye gibi ılıman iklimlerde de sera gibi özel ortamlarda yetiştirilebiliyor. Ama Türkiye’de yılan meyvesi için büyük bir yatırım yok henüz.
KANSER VE FELÇTEN KORUYOR
Yılan meyvesi, sağlığa çok yararlı bir meyvedir.
Zengin antioksidan içeriği sayesinde kanserden ve kalp hastalıklarından koruyabilir, felç ve menopoz belirtilerini azaltabilir.
Ayrıca, bol lifli olması sindirim sistemine iyi gelir, mineral ve vitamin açısından da zengindir.
Fakat, çok fazla yendiğinde kabızlığa yol açabilir. Bu yüzden, ölçülü bir şekilde yemek gerekir.