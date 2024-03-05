Japonların uzun yaşamasının sebebi ortaya çıktı. Türkiye'de çok bulunuyor ama kıymeti bilinmiyor

Japonların uzun yaşamasının sebebi ortaya çıktı. Türkiye'de çok bulunuyor ama kıymeti bilinmiyor
Kaynak: Haber Merkezi
Japonların uzun yaşamasının sebebi olarak yılan meyvesi ortaya çıktı. Bu meyvenin Türkiye'de çok bulunduğu bildirildi.
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Japonların uzun yaşamasının sebebi ortaya çıktı. Türkiye'de çok bulunuyor ama kıymeti bilinmiyor 1

Yılan meyvesi, Türkiye dahil birçok ülkede son dönemde popülerlik kazanıyor.

Bu meyve, Türkiye’de iklim uygun olmasına rağmen çiftçilerin ilgisini pek çekmiyor.

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Japonların uzun yaşamasının sebebi ortaya çıktı. Türkiye'de çok bulunuyor ama kıymeti bilinmiyor 2

Ama Japonya’da her gün yeniyor ve uzun yaşamın sırrı olarak görülüyor. Yakında başka ülkelerde de sevileceği tahmin ediliyor.

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Japonların uzun yaşamasının sebebi ortaya çıktı. Türkiye'de çok bulunuyor ama kıymeti bilinmiyor 3

Uzak Doğu’da çok sevilen bu tropikal meyve, sağlığa binbir fayda sağlıyor.

Güneydoğu Asya’nın en sevilen meyvelerinden biri olan yılan meyvesi, hem görünüşü hem de tadıyla ilgi çekiyor.

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Japonların uzun yaşamasının sebebi ortaya çıktı. Türkiye'de çok bulunuyor ama kıymeti bilinmiyor 4

Yılan meyvesi ya da salak pondoh, Tayland, Malezya, Brunei ve Endonezya gibi tropikal ülkelerde yetişiyor.

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Japonların uzun yaşamasının sebebi ortaya çıktı. Türkiye'de çok bulunuyor ama kıymeti bilinmiyor 5

Türkiye gibi ılıman iklimlerde de sera gibi özel ortamlarda yetiştirilebiliyor. Ama Türkiye’de yılan meyvesi için büyük bir yatırım yok henüz.

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Japonların uzun yaşamasının sebebi ortaya çıktı. Türkiye'de çok bulunuyor ama kıymeti bilinmiyor 6

KANSER VE FELÇTEN KORUYOR

Yılan meyvesi, sağlığa çok yararlı bir meyvedir.

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Japonların uzun yaşamasının sebebi ortaya çıktı. Türkiye'de çok bulunuyor ama kıymeti bilinmiyor 7

Zengin antioksidan içeriği sayesinde kanserden ve kalp hastalıklarından koruyabilir, felç ve menopoz belirtilerini azaltabilir.

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Japonların uzun yaşamasının sebebi ortaya çıktı. Türkiye'de çok bulunuyor ama kıymeti bilinmiyor 8

Ayrıca, bol lifli olması sindirim sistemine iyi gelir, mineral ve vitamin açısından da zengindir.

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Japonların uzun yaşamasının sebebi ortaya çıktı. Türkiye'de çok bulunuyor ama kıymeti bilinmiyor 9

Fakat, çok fazla yendiğinde kabızlığa yol açabilir. Bu yüzden, ölçülü bir şekilde yemek gerekir.

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