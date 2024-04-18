Fatih Ürek diyeti ortaya çıktı. 58'lik sanatçının mum gibi erime sırrı. 2 ayda 27 kilo verdi

Kilo sorunlarıyla uzun süre mücadele eden Fatih Ürek, yaşam tarzında köklü bir değişiklik yaparak zayıflama yolunda önemli bir adım attı. Yeni beslenme düzenini kucaklayan Ürek'in bu değişimle hem sağlık durumuna katkı sağlması hem de kendini daha enerjik ve motive hissettirmesinin görülmesi dikkat çekti.