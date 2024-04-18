Fatih Ürek diyeti ortaya çıktı. 58'lik sanatçının mum gibi erime sırrı. 2 ayda 27 kilo verdi

Fatih Ürek, aşırı kilolarıyla yıllarca savaştıktan sonra iki yıl önce sağlıklı bir vücuda kavuşmak için kararlı bir adım attı.
Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz programını hayatına entegre ederek bu hedefe ulaştı.
İşte Ürek'in takip ettiği diyet listesi ve günlük rutinleri...
FATİH ÜREK'İN KİLO VERME KARARI VE SONUÇLARI
Ünlü şarkıcı, 2022'de aldığı zayıflama kararıyla hayatında büyük değişiklikler gerçekleştirdi.
Düzenli spor ve dengeli beslenme ile fazla kilolarından başarıyla kurtuldu.
FATİH ÜREK'İN ETKİLEYİCİ DİYET BAŞARISI
Fatih Ürek, özel bir diyet programı sayesinde kısa sürede gözle görülür sonuçlar elde etti.
Sadece iki haftada 2-3 kilo veren Ürek, yağsız ve düşük kalorili yiyeceklerle beslenerek hedeflediği 10 kiloya doğru ilerledi.
İŞTE FATİH ÜREK'İN 2 AYDA 27 KİLO VERDİREN DİYETİ...
Kahvaltı:
- 2 adet haşlanmış yumurta
- 1 dilim tam buğday ekmeği
- 1 dilim az yağlı beyaz peynir
- Çeşitli yeşilliklerden oluşan taze salata
- 1 bardak yeşil çay veya taze sıkılmış meyve suyu (şekersiz)
Ara Öğün:
- 1 adet orta boy meyve
- 10-12 adet badem veya ceviz
Öğle Yemeği:
- Izgara tavuk göğsü veya ızgara somon
- 1 su bardağı bulgur veya kepekli pilav
- Çeşitli sebzelerle hazırlanmış taze salata
Ara Öğün:
- 1 kase az yağlı yoğurt
- Yarım avokado veya 1 küçük muz
Akşam Yemeği:
- Sebzeli tavuk veya kırmızı et
- 1 porsiyon buğday veya tam buğday makarna
- Sebzeli veya yoğurtlu çorba
Gece Ara Öğünü (İsteğe Bağlı):
- 1 bardak süt veya şekersiz badem sütü
- 2 adet tam buğday kraker veya yulaf ezmesi