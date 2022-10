100 yaşını deviren 5 kişi uzun yaşamın sırlarını açıkladı

Türkiye'de ortalama yaşam süresinin kadınlarda 81,2, erkeklerde 75,6 yıl. Ancak doğru yaşam standartlarıyla 100 yaşına kadar yaşamak mümkün. İşte dünyanın en yaşlı insanlarından bazılarının 100 yaşına kadar yaşama sırlarının ayrıntıları…

LUMBRERAS: ASLA EVLENMEYİN

1887'de Meksika'da dünyaya gelen Leandra Becerra Lumbreras , 127 yaşına kadar yaşadı. Nüfusa kayıtlı tarihin en uzun yaşayan insanı oldu. 2015'te öldükten sonra ailesi, rekortmen uzun ömürlülüğüyle ilgili annelerinin bilgelik sözlerini paylaştı. Lumbreras'ın uzun yaşamının sırrı? Daily Mail tarafından ele alındı. Lumbreras "İyi yemek yemek, günlerce uyumak ve asla evlenmemek." diyordu.

DECLERCK: KURU ÜZÜM YİYİN, DUA EDİN



New Jersey'de yaşayan Lucia DeClerck, geçen yıl 105. doğum gününde COVID-19 teşhisi konduğunda gazetelere çıktı. İkinci aşısını yeni aldıktan sonra sağlığına kavuştu. The New York Times ile röportaj yapan DeClerck, "Dua. Dua. Dua. Her seferinde bir adım. Abur cubur yok. Kuru üzüm yiyin" dedi.

DANTON: İYİMSER KALIN, EGZERSİZİ AKSATMAYIN

İngiltere doğumlu dansçı Henry Danton 2019'da 100 yaşına girdi ve uzun ömür ipuçlarını Today Gazetesi ile ile paylaştı:



"Şaşırtıcı değil, kendine dikkat etmelisin. Sahip olduğun tek şey bu beden. Sana bu harika enstrüman verildi, ona bakmak zorundasın. Gerçekten, kesinlikle egzersizin her şeyin cevabı olduğuna inanıyorum. Sevdiğiniz şeyi yaparak zaman geçirin, iyimser kalın. Hayatınızı perişan etmenin kesinlikle bir anlamı yok. Ruh haliniz sizi kesinlikle fiziksel olarak etkiler”

SİLVERİ: BAHÇEDE ÇALIŞIN, KAHVE İÇİN

İtalyan göçmen Giuseppe "Joe" Silveri Kanada, Vancouver'da yaşıyor. 103 yaşında. Yüzüncü yılını kutlarken, uzun yaşamak için en iyi tavsiyesini paylaştı. Komşusu ile her sabah 9-10 arası kendi seçtiği alkolle bir espresso içmek için buluştuğunu açıkladı. Oğlu Ernesto, daha geleneksel sağlık önlemlerine de uyduğunu ekledi. Vancouver haber kanalı CTV News'e demeç verdi:

"Her zaman aktif olun, her zaman bahçede çalışın ve iyi yiyin"





GALLAN: ERKEKLERDEN UZAK DURUN

İskoçya'nın en yaşlı kadını olan Jessie Gallan , 2015'te 109 yaşına kadar ömür sürdü. "Uzun bir yaşamın sırrı erkeklerden uzak durmak. Onlar hak ettiklerinden daha fazla belalar" diye konuşmuştu. Doğum gününde Daily Mail’e demeç verdi:

"Bol bol egzersiz yaptım, her sabah güzel bir kase yulaf lapası yedim ve hiç evlenmedim”