İlham Gencer 100 yaşına bastı. Piyano çalıp Ajda Pekkan ile şarkı söyledi

Piyanist Bozkurt İlham Gencer, Bodrum’da hastaneye kaldırılmıştı. Acıbadem Bodrum Hastanesi’nde 4 ay tedavi gören Gencer, sağlığına kavuştu.

İlham Gencer, önceki akşam Titanic Deluxe Bodrum Hotel’de gerçekleşen sürpriz kutlama ile 100. yaş gününü kutladı.

Sanat camiasının yaşayan efsanesi İlham Gencer, önceki akşam Titanic Deluxe Bodrum Hotel’de gerçekleşen sürpriz kutlama ile 100. yaş gününü kutladı. Oğlu Bora Gencer’in organize ettiği doğum günü kutlamasında sanat camiasından dostları, İlham Gencer’i yalnız bırakmadı.

Gecenin sürprizi ise Ajda Pekkan’dan oldu. Süperstar, yıllar önce birlikte İlhan Gencer’le birlikte seslendirdikleri İtalyanca bir şarkı seslendirdi. Bu şarkıya kayıtsız kalmayan Gencer ise piyanonun başına geçerek Pekkan’a eşlik etti.

100. yaş günü pastasını sanatçı dostlarıyla birlikte üfleyen Gencer, pastayı kesmek için eline aldığı kılıçla poz vermeyi de ihmal etmedi.

