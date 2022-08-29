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  • İlham Gencer 100 yaşına bastı. Piyano çalıp Ajda Pekkan ile şarkı söyledi

İlham Gencer 100 yaşına bastı. Piyano çalıp Ajda Pekkan ile şarkı söyledi

Caz müziğin sevilen ismi piyanist Bozkurt İlham Gencer, 100 yaşına bastı. Doğum günü partisinde piyano başına geçen Gencer, Ajda Pekkan ile birlikte şarkı söyledi. 

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 16:03
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 16:16
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İlham Gencer 100. yaşına piyano başında girdi! Dev kutlamada Ajda Pekkan'la düet yaptı

İlham Gencer 100 yaşına bastı. Piyano çalıp Ajda Pekkan ile şarkı söyledi
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Piyanist Bozkurt İlham Gencer, Bodrum’da hastaneye kaldırılmıştı. Acıbadem Bodrum Hastanesi’nde 4 ay tedavi gören Gencer, sağlığına kavuştu.

İlham Gencer, önceki akşam Titanic Deluxe Bodrum Hotel’de gerçekleşen sürpriz kutlama ile 100. yaş gününü kutladı.

Sanat camiasının yaşayan efsanesi İlham Gencer, önceki akşam Titanic Deluxe Bodrum Hotel’de gerçekleşen sürpriz kutlama ile 100. yaş gününü kutladı. Oğlu Bora Gencer’in organize ettiği doğum günü kutlamasında sanat camiasından dostları, İlham Gencer’i yalnız bırakmadı. 

Gecenin sürprizi ise Ajda Pekkan’dan oldu. Süperstar, yıllar önce birlikte İlhan Gencer’le birlikte seslendirdikleri İtalyanca bir şarkı seslendirdi. Bu şarkıya kayıtsız kalmayan Gencer ise piyanonun başına geçerek Pekkan’a eşlik etti. 

100. yaş günü pastasını sanatçı dostlarıyla birlikte üfleyen Gencer, pastayı kesmek için eline aldığı kılıçla poz vermeyi de ihmal etmedi.
 

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Üstün Türkeli
29.08.2022 16:35
Büyük Kurt'a Allah uzun ömürler versin,nice yıllara sağlıkla...  
 
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