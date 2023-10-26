100. yıl için İstanbul'da metrolara asılan Türk bayraklarını yırttı

Bir şahıs İstanbul'da Cumhuriyetimizin 100. yılı için metroya asılan Türk bayraklarını yırttı. Metrodaki yolcuların arasında bulunan izinli polis memuru şahsı gözaltına aldı
İlgili Haberler
Bir şahıs İstanbul'da Cumhuriyetimizin 100. yılı için metroya asılan Türk bayraklarını yırttı. Metrodaki yolcuların arasında bulunan izinli polis memuru şahsı gözaltına aldı
Bir şahıs İstanbul'da Cumhuriyetimizin 100. yılı için metroya asılan Türk bayraklarını yırttı. Metrodaki yolcuların arasında bulunan izinli polis memuru şahsı gözaltına aldı