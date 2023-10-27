Metroya asılan Atatürk posterli Türk bayrağını yırttı. Cumhuriyet’in 100. yılında alçakça saldırı

Cumhuriyet’in 100.yılı nedeniyle etkinlikler şimdiden başladı. İstanbul’da metro durakları ve istasyonları Türk bayraklarıyla ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün posterleriyle donatıldı.

Cumhuriyet’in 100.yılında skandal bir olay yaşandı.

İstanbul Karadeniz Mahallesi metro durağında bir vatandaş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle metroya asılan Türk bayraklarını yırttı.

Ayrıca bayrağın Atatürk posterli olduğu da iddia edildi.

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Metroda yolcu olarak bulunan bir polis memurunun şahsı gözaltına aldığı anlar görüldü.

Müdahale eden polisin izin saatinde olduğu da öğrenildi.

O anlar sosyal medyada viral oldu.