Türk bayrağı dağıtan zabıta amiri bıçaklandı. Yazıklar olsun

Şanlıurfa’da esnafa Türk bayrağı dağıtan zabıta amiri bıçaklı saldırıya uğradı. Zabıta amirinin ameliyata alındığı ortaya çıktı.

KAYNAK: İHA
Türk bayrağı dağıtan zabıta amiri bıçaklandı. Yazıklar olsun

Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Komiser Şakir Caddesi üzerinde yaşandı. Eyyübiye Belediyesi Zabıta ekipleri, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Bir dükkana giren zabıta ekipleri, cama Türk Bayrağı asmak istedi. İddiaya göre, bayrağın asılmasını istemeyen esnaf ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda Zabıta Amiri Hasan Yunusoğlu bıçaklandı.

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Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan zabıta amiri ameliyata alınırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs ise gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP'li Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, “İlçe genelinde bayrak dağıtımı yapan personelimiz, kardeşimiz Hasan Yunusoğlu, Ay-yıldızlı bayrağımıza yapılan saygısızlığa karşılık verince maalesef saldırıya uğrayıp bıçaklandı. Ameliyata alınan kardeşimiz için dualarınızı bekliyorum“ ifadelerini kullandı.

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