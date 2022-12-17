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1000 saka ile yakalanan kişiye 1 milyon 200 bin lira ceza

Mardin'de bir yolcu otobüsünde, avlanması ve beslenmesi yasak 1000 canlı saka ile yakalanan yolcuya 1 milyon 200 bin lira ceza kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile irtibata geçen ekipler, sakaları doğaya saldı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 21:18
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1000 saka ile yakalanan kişiye 1 milyon 200 bin lira ceza

1000 saka ile yakalanan kişiye 1 milyon 200 bin lira ceza
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durdurduğu bir otobüste arama yaptı.

Ekipler, aramada avlanması ve beslenmesi yasak olan 1000 saka kuşu buldu.

Sakaları taşıyan yolcu, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Şüpheliye 1 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı. 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, kuşları doğaya saldı.

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