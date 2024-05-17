Üniversiteli kurye Ata Emre'yi öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı

Balıkesir’de bir zincir restoranda, harçlık çıkarmak için motokurye olarak çalışan Ata Emre Akman’ı, 25 bıçak darbesiyle öldüren 17 yaşındaki E.Ö.’nün ifadesi, ortaya çıktı.

Saldırının ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan E.Ö.’nün, verdiği ifadede, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım.” ifadelerini kaydettiği öğrenildi.

E.Ö.’nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binada bulunan başka bir daireye sipariş getirdiği ortaya çıktı. E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" ifadesini kullandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

11 Mayıs günü Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana gelen olayda bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. isimli şahıs tarafından önü kesildi.

6 suç kaydı bulunan 17 yaşındaki E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 25 kere bıçakladı ve olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Akman’ın öldürüldüğü belirlendi.

Polis ve savcının olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin sonrasında, Akman’ın cansız bedeni Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen babası O.Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit' gibi suçlardan, 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, emniyetteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.

E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, babası serbest bırakıldı.

E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı.

E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" dediği öğrenildi.

ANNESİ KATİLİ BABASININ AZMETTİRDİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Ata Emre Akman’ın annesi, katili babasının azmettirdiğini ileri sürmüş ve Akman’ın çıktığı binada E.Ö.’nün babasının yasak aşkının olduğunu ve alt komşusunu “senin oğlunu öldüreceğim” ifadeleriyle tehdit ettiğini iddia etmişti.

“OĞLUMU KORUYAMADIM”

Akman’ın emekli albay olan babası, katıldığı bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada yürekleri dağladı. Baba Erol Akman, “40 yıl üniforma giydim, elimden 25 binin üzerinde asker geçti. Birinin burnu kanamadı ama kendi çocuğumu koruyamadım.” ifadelerini kullanmıştı.

Yaptığı açıklamanın devamında ise acılı baba, “Caniliğin ötesinde bir şey. Hunharca ve zevk için adam öldürme gayreti, başka bir şey değil. Çocuğum gerektiğinde kafede garsonluk yapar, gerektiğinde traktör tamirciliği yapan biriydi. Onu öldürenin dışarıda 6 defa suç kaydı olması hem de hepsi bıçaklamayla ilgiliyse ve bununla beraber sokakta dolaşmaya devam ediyor olmasını izlemeye yüreğimiz dayanmıyor. “ ifadelerini kullandı.