104 yaşındaki kadın paraşütle atladı, rekor kırdı

4.100 metre yükseklikten paraşütle atlayan Birleşik Amerikalı Dorothy Hoffner, bu atlayışı başarıyla tamamlayan en yaşlı kadın olarak Guinness rekorlar kitabına girmeyi başardı
03 Ekim 2023 Salı
4.100 metre yükseklikten paraşütle atlayan Birleşik Amerikalı Dorothy Hoffner, bu atlayışı başarıyla tamamlayan en yaşlı kadın olarak Guinness rekorlar kitabına girmeyi başardı
4.100 metre yükseklikten paraşütle atlayan Birleşik Amerikalı Dorothy Hoffner, bu atlayışı başarıyla tamamlayan en yaşlı kadın olarak Guinness rekorlar kitabına girmeyi başardı