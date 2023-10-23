Paraşütçü ağaçta asılı kaldı

Muğla Fethiye’de 23. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali devam ediyor. Festivalde ilginç ve korkunç kazalar da yaşanıyor.

Babadağ’dan ferdi atlayış gerçekleştiren yabancı uyruklu bir paraşütçü bir süre sonra ağaçlık alana düştü. Yardım çağrısı sonrası bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi sevk edildi.

Babadağ bölgesinde arama kurtarma çalışması yapan Jandarma JAK timleri paraşütçüyü yüksek bir ağaca asılı vaziyette buldu.

Jandarma JAK ekipleri ağaçta asılı bulunan yabancı uyruklu paraşütçülü takılı kaldığı dallardan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.