106 metrelik gemi karaya oturdu

Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Maltepe açıklarında, İstanbul boğazından geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturdu. Karaya oturan gemiyi kurtarmak için bölgeye Sahil Güvenlik sevk edildi.

Comoros Bayraklı HESEN M isimli kuru yük gemisi, İstanbul Maltepe açıklarında, İstanbul boğazından geçiş yapmaya hazırlandığı sırada karaya oturdu. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 106.4 metre uzunluğundaki boş gemiye müdahale etmek için olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre geminin herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmadığı saptandı.