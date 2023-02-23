11 yaşındaki kız çocuğu kuş gribinden öldü

AA’nın haberine göre; Kamboçya'da H5N1 olarak isimlendirilen kuş gribi nedeniyle 11 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede öldüğü ifade edildi.

Kamboçya Sağlık Bakanlığı, Prey Veng kentinin bir köyünde yaşayan çocuğun öksürük, boğaz ağrısı ve 39 dereceye varan ateş şikâyetiyle 16 Şubat'ta başkent Phnom Penh'deki bir hastaneye sevk edildiğini, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Söz konusu vakanın Kamboçya'da 2014 yılından beri görülen ilk kuş gribi vakası olduğunun altı çizildi.

Bakanlık ayrıca hayatını kaybeden kızın ikamet ettiği bölgedeki vahşi kuşlardan numuneler alındığını ve ölü veya hasta kuşlara dokunulmaması uyarısı yapıldığını ifade etti.

Kamboçya Sağlık Bakanı Mam Bunheng, kuş gribinin, evcil kümes hayvanlarından yumurta toplayan çocuklar için yüksek risk oluşturduğunu dile getirdi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, Kamboçya'da 2003 ila 2014 yıllarında 56 kuş gribi vakası görüldü, bunlardan 37'si ölümle sonuçlandı.