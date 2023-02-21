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Uzmanlar şimdi de kuş gribi hakkında tüm dünyayı uyardılar

Bilim insanları kuş gribi hakkında herkesi uyardı. İnsanlara sıçramadan önce aşının bir an önce bulunması gerektiği konusunda hemfikir oldular.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 17:16
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Kuş gribine karşı uzmanlar uyardı

Uzmanlar şimdi de kuş gribi hakkında tüm dünyayı uyardılar
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Yenicag.com’un The Sun’dan aktardığı habere göre, bilim insanları, tüm hükümetleri ve yetkilileri virüsün insanlara sıçramadan önce kuş gribi aşısı hakkında çalışmaları desteklemeye davet ediyorlar.

Uzmanlar, virüsün mutasyona uğrayarak onu insanlara karşı şu an olduğundan daha zararlı bir hale geleceğinden endişe ediyorlar.

Konu hakkında konuşan bilim insanı Sir Jeremy Farrar kuş gribi virüsünün covidden sonra dünya için en büyük pandemi tehdidi oluşturduğunu söyledi.

Geçen yıl Ekim ayından bu yana su samurları ve tilkiler de dahil olmak üzere çok çeşitli memelilerin virüs enfekte olduğu "benzeri görülmemiş" mevcut salgın nedeniyle son haftalarda korkular artmış durumda.

Şu anda virüs için önleyici bir aşı bulunmamaktadır.

İNGİLTERE’DE KUŞLARDAN MEMELİLERE BULAŞTI

Ülkede şimdiye kadar görülen en büyük kuş gribi salgını, İngiltere'de su samurları ve tilkiler de dahil olmak üzere memelilere bulaşıyor.

Virüsün dünya çapında yaklaşık 208 milyon kuşun ölümüne ve memelilerde kaydedilen en az 200 vakaya yol açtığını gösteriyor.

Dünya çapında virüs, Amerika'daki boz ayılar ve İspanya'daki vizon da dahil olmak üzere bir dizi memelinin yanı sıra yunus ve foklarda bulundu.

870 İNSANDA GÖRÜLDÜ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), son 20 yılda 21 ülkeden bildirilen kuş gribi H5N1 virüsü ile yaklaşık 870 insan enfeksiyonu vakası olduğunu söyledi.

Bunlardan 457'si ölümcüldü.

Virüsün "insanlar arasında sürekli bulaşma yeteneği kazanmadığı, bu nedenle insandan insana yayılma olasılığının düşük olduğu" açıklandı.

 

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