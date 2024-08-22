11 yaşındaki Muhammet: 'Büyüyünce kendi iş yerimi açmak istiyorum'

Düzenleme: Kaynak: İHA
11 yaşındaki Muhammet: 'Büyüyünce kendi iş yerimi açmak istiyorum'

Kahramanmaraş’ta sanayide çalışan 11 yaşındaki Muhammet Emin Kaya, yaşıtlarının aksine çocukluğunu sanayide geçiriyor. Henüz 11 yaşında olmasına rağmen motor bakımı ve üst kapak değiştirme dışındaki pek çok işlemi yapabilen Muhammet, gelecekte kendi iş yerini açmayı hayal ediyor.

Kahramanmaraş’ta sanayi sitelerinden birinde çalışan 11 yaşındaki Muhammet Emin Kaya, yaşıtlarının oyun oynadığı yaşta zorlu bir mesleği öğrenmeye başlamış durumda. Henüz ilkokul çağında olan Muhammet, sanayideki ustalarından öğrendiği becerilerle, motor bakımı ve üst kapak değişimi dışında birçok işlemi kendi başına gerçekleştirebiliyor. Muhammet’in sanayiyle tanışması, ailesinin ekonomik durumu nedeniyle çok erken yaşta gerçekleşti. Çocukluğunu oyunlarla geçirmek yerine, motor yağı ve aletlerle haşır neşir olan Muhammet, gelecekte kendi iş yerini açmayı ve buraya kendi gibi çocukları çalıştırmayı hedefliyor. Bu küçük sanayici, “Sadece motor bakımı ve üst kapak değiştiremiyorum. Büyüyünce iş yerimi açıp benim gibi çocukları çalıştırmak istiyorum,” sözleriyle kendi hayalini dile getiriyor.

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