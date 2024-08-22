At arabasıyla hırsızlığa çıkıp 20 kilo et çaldılar

Tekirdağ'da şaşırtıcı bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir lokantaya at arabasıyla gelen iki kadın, içeri girdikten sonra dikkat çekmeden buzdolabındaki yaklaşık 20 kilo eti çaldı. İşlerini hızlıca bitiren kadınlar geldikleri gibi yine at arabasıyla olay yerinden ayrıldı. Lokanta çalışanları durumu fark ettiğinde kadınlar çoktan kayıplara karışmıştı. Olayın ardından polise haber verildi ve güvenlik kameralarından hırsızların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.