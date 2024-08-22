At arabasıyla hırsızlığa çıkıp 20 kilo et çaldılar

Düzenleme: Kaynak: DHA
At arabasıyla hırsızlığa çıkıp 20 kilo et çaldılar

Tekirdağ'da at arabasıyla lokantaya giden kadınlar 20 kilo et çaldı.

Tekirdağ'da şaşırtıcı bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir lokantaya at arabasıyla gelen iki kadın, içeri girdikten sonra dikkat çekmeden buzdolabındaki yaklaşık 20 kilo eti çaldı. İşlerini hızlıca bitiren kadınlar geldikleri gibi yine at arabasıyla olay yerinden ayrıldı. Lokanta çalışanları durumu fark ettiğinde kadınlar çoktan kayıplara karışmıştı. Olayın ardından polise haber verildi ve güvenlik kameralarından hırsızların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Dolar 34 Euro 38 liraya dayandı. Piyasalarda hareketlilik başladı
Son Haberler
Aynı araba ABD'de 85 bin dolar: Türkiye'de 630 bin dolar. Kim kimi kıskanıyor siz karar verin Ekonomi
Aynı araba ABD'de 85 bin dolar: Türkiye'de 630 bin dolar. Kim kimi kıskanıyor siz karar verin
Ordu'da mandırada yangın Gündem
Ordu'da mandırada yangın
160 milyon nerede? Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde neler oluyor? Üyeler soruyor Gündem
160 milyon nerede? Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nde neler oluyor? Üyeler soruyor
Galatasaray'ın Zaha için istediği bonservis belli oldu Spor
Galatasaray'ın Zaha için istediği bonservis belli oldu
Leylekler göç dansına başladı Video
Leylekler göç dansına başladı
Türkiye 14-2 yenildi. Avrupa Şampiyonası'na çok kötü başladık Spor
Türkiye 14-2 yenildi. Avrupa Şampiyonası'na çok kötü başladık
Boşnakların neden kulpsuz fincanda kahve içtiği ortaya çıktı Gündem
Boşnakların neden kulpsuz fincanda kahve içtiği ortaya çıktı