110 yıllık Türk takımı yiyecek ekmek bulamıyor

Kulübün Gaziemir’de bulunan Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde, ödenmeyen faturalar nedeniyle doğal gaz servisinin yaklaşık bir aydır kesik olduğu bildirildi.

TESİSLERDE YEMEK BİLE YOK

Bu durum, TFF 2. Lig’e düşen ve ciddi bir borç yükü altında bulunan kulüpte günlük operasyonları da olumsuz etkiliyor; öyle ki, tesislerde yemek servisi dahi yapılamıyor.

DOĞAL GAZ VE ELEKTRİKLER KESİK

Finansal zorluklar sadece doğal gazla sınırlı kalmıyor; geçtiğimiz ay elektrik faturasının ödenmemesi sebebiyle de tesislerde elektriklerin altı saat süreyle kesintiye uğradığı belirtiliyor. Ayrıca, personel maaşlarının aylardır ödenmediği ve kulüp çalışanlarının şirketleşme çalışmalarından umutlu olduğu ifade ediliyor.

684 MİLYON BORÇ

Kulübün toplam borcunun 684 milyon 555 bin TL’ye ulaştığı ve kulüp yöneticilerinin bu borcu hafifletmek için yatırımcı arayışlarını sürdürdüğü kaydediliyor. Altay’ın bu mali krizi aşarak yeniden eski günlerine dönmesi için camianın kenetlenmesi bekleniyor.