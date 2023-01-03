﻿İzmir açıklarında 113 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili, Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 113 düzensiz göçmeni kurtardı.

Dikili ilçesi açıklarında sahil güvenlik botu tarafından tespit edilen ve durdurulan hareketli lastik bottaki 37 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. (AA)