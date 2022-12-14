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Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı

İzmir'de yağış sonrası oluşan sel sularına kapılarak metrelerce sürüklenen Hamide Koca (95), hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 05:50
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Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı

Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
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İzmir'in Tire ilçesinde gün boyu etkili olan dolu ve sağanak, Armutlu Mahallesi'nde sele dönüştü.

İHA'nın haberine göre; öahallede oturan Hamide Koca, derelerin taşmasıyla oluşan sel sularına kapılarak sürüklendi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Koca'nın sel sularına kapıldığı gören mahalle sakinleri bir yandan jandarma ve sağlık ekiplerine haber verirken, diğer yandan Koca'yı arama çalışmalarına başlandı. Sel sularıyla metrelerce sürüklenen Koca, mahalle girişinde bayçık içerisinde bulundu.

Bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Koca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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