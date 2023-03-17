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117 gramlık yumurta görenleri şaşırttı. O tavuk komada

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir tavuğun yumurtladığı 117 gramlık yumurta görenleri şaşırttı.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 22:57
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117 gramlık yumurta görenleri şaşırttı. O tavuk komada

117 gramlık yumurta görenleri şaşırttı. O tavuk komada
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(İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Ahmet Mervan Karadağlı hobi maksadıyla beslediği tavuklardan bir tanesi boyut olarak sıra dışı bir yumurta yumurtladı.

Yumurtanın boyutunun diğer yumurtalarla farklı olduğunu fark eden Karadağlı, tavukların altından topladığı yumurtaları bir araya toplayınca dev yumurtanın farkı daha belirgin olarak ortaya çıktı.

Diğer yumurtalar ortalama 80 gram tartılırken, dev yumurta ise tam 117 gram olarak tartıldı.

Karadağlı ailesi, 117 gramlık yumurta karşısında hayretler içerisinde kalırken tavukların her sabah mısır, buğday, arpa, kemik tozu ve yeşillik benzeri ürünler ile beslendiği öğrenildi.

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