Piyasalarda son durum belli oldu

Sektör endeksleri arasında teknoloji endeksi yüzde 0,54, mali endeks yüzde 0,18 ve sanayi endeksi yüzde 0,29 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. BIST 30 endeksi ise 29,66 puan ve yüzde 0,25 artışla 11.829,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 58'i yükseldi, 41'i ise geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Akbank, en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı.

Uluslararası piyasalarda, saat 18:25 itibarıyla altının ons fiyatı 2.385 dolar olarak işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda ise standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,04 düşüşle 2 milyon 553 bin 500 liraya geriledi.

Tahvil ve Bono Piyasası'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugünkü valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,63, bileşik getirisi ise yüzde 42,36 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 32,9355 lira, satışta ise 33,0675 lira olarak açıkladı. Önceki efektif kur alışta 32,9602 lira, satışta ise 33,0923 lira olarak belirlenmişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18:30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2860 ve dolar/yen paritesi 153,70 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,2 azalarak 79,7 dolardan işlem görmekte.