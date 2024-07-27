SGK Uzmanı Ali Tezel'den asgari ücret açıklaması: Zam tutarı netleşti!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
SGK Uzmanı Ali Tezel'den asgari ücret açıklaması: Zam tutarı netleşti!

SGK uzmanı Ali Tezel, asgari ücretlere Eylül ayında 3000 TL'lik bir artış yapılma ihtimalinin olduğunu belirtti.

Türkiye'de mevcut ekonomik durum, yükselen enflasyon oranları ve döviz kurlarındaki istikrarsızlık nedeniyle vatandaşların satın alma gücü ciddi bir şekilde azaldı.

Temel yaşam malzemelerinin edinilmesi giderek daha zor bir hale gelirken, maaş ve ücretlerin fiyat artışlarına ayak uyduramaması halk arasında maddi zorlukları artırmaktadır. İthal edilen ürünlerin fiyatlarındaki yükseliş, tüketici fiyat endeksini olumsuz yönde etkilemekte ve enflasyonun daha da yükselmesine sebep olmaktadır.

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ASGARİ ÜCRETE ZAM BEKLENTİSİ

SGK uzmanı Ali Tezel'in, Eylül ayında asgari ücrete yapılması muhtemel 3000 TL'lik ek zammın sinyalini vermesi, çalışan kesimde olumlu bir beklenti yarattı. Temmuz döneminde beklenen ancak gerçekleşmeyen zam, işçi camiasında hüsranla karşılanmıştı. Tezel, ekonomik şartların düzelmesi halinde, hükümetin bu yönde bir adım atarak, emekçilerin üzerindeki mali yükü azaltabileceğini ifade etti.

İşçilerin satın alma gücünü güçlendirmeyi amaçlayan hükümet, enflasyon oranlarındaki gerilemeyi dikkate alarak asgari ücrette artış yapma kararını değerlendiriyor. Tezel'in bu öngörüsü, asgari ücretle geçinen vatandaşlar arasında büyük bir memnuniyet ve heyecan uyandırdı. Ekonomik istikrarın sağlanması ve işçilerin refah seviyesinin yükseltilmesi hedefiyle, hükümetin alacağı kararlar merakla bekleniyor.

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