12 barodan Demirtaş söylemi

20 Kasım’da gerçekleşen Pençe Kılıç Hava Harekatı ile terörle mücadelede yeni bir safhaya geçildi.

Teröristlere ait mağara, mühimmat, barınak ve sığınaklar yerle bir edildi. Çok sayıda terörist, etkisiz hale getirildi.

BAROLARDAN OPERASYON KARŞITI AÇIKLAMA

İstiklal’de yaşanan hain terör saldırısının ardından gerçekleştirilen operasyona, kamuoyundan da destek büyük oldu.

Bazı barolar ise bu desteğin aksine, operasyona karşı olduklarını belirten ortak bir açıklama yaptı.

"HER KOŞULDA BARIŞI SAVUNMALIYIZ"

‘Her Koşulda Barışı Savunmalıyız’ başlıklı ortak açıklamaya Ağrı, Batman, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları katıldı.

"ASKERİ MÜDAHALELER ÇÖZÜM DEĞİL"

Söz konusu ortak açıklamada, çatışma ve şiddetin sorunları çözmediği tersine derinleştirdiği ifade edilirken, operasyon bölgelerinde Kürtlerin yoğun yaşadığı vurgulandı.

Söz konusu askeri operasyonların, can kayıplarına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada dikkat çeken noktalardan biri de askeri müdahaleler yerine barışçıl çözümlerin aranması gerektiği ifadeleri oldu.

12 Baro'dan ortak şekilde yapılan açıklama şu şekilde:

DEMİRTAŞ SÖYLEMİ

Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerine yapılan Pençe-Kılıç operasyonu ardından Twitter hesabından açıklama yapan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Korkmayın, siz de söyleyin: savaşa hayır!” ifadelerini kullanmıştı.