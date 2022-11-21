21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

12 barodan Demirtaş söylemi

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden 12 ilin Baro Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe Kılıç Hava Harekatı'na karşı ortak bildiri yayınlandı. Herekatın ardından Twitter hesabından açıklama yapan HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, “Korkmayın, siz de söyleyin: savaşa hayır!” ifadelerini kullanmıştı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 18:05
Takip Et

12 barodan Demirtaş söylemi

12 barodan Demirtaş söylemi
+
Aa
-

20 Kasım’da gerçekleşen Pençe Kılıç Hava Harekatı ile terörle mücadelede yeni bir safhaya geçildi.

Teröristlere ait mağara, mühimmat, barınak ve sığınaklar yerle bir edildi. Çok sayıda terörist, etkisiz hale getirildi.

BAROLARDAN OPERASYON KARŞITI AÇIKLAMA

İstiklal’de yaşanan hain terör saldırısının ardından gerçekleştirilen operasyona, kamuoyundan da destek büyük oldu.

Bazı barolar ise bu desteğin aksine, operasyona karşı olduklarını belirten ortak bir açıklama yaptı.

"HER KOŞULDA BARIŞI SAVUNMALIYIZ"

‘Her Koşulda Barışı Savunmalıyız’ başlıklı ortak açıklamaya Ağrı, Batman, Bingöl, Tunceli, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van baroları katıldı.

"ASKERİ MÜDAHALELER ÇÖZÜM DEĞİL"

Söz konusu ortak açıklamada, çatışma ve şiddetin sorunları çözmediği tersine derinleştirdiği ifade edilirken, operasyon bölgelerinde Kürtlerin yoğun yaşadığı vurgulandı.

Söz konusu askeri operasyonların, can kayıplarına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada dikkat çeken noktalardan biri de askeri müdahaleler yerine barışçıl çözümlerin aranması gerektiği ifadeleri oldu.

12 Baro'dan ortak şekilde yapılan açıklama şu şekilde:

DEMİRTAŞ SÖYLEMİ

Suriye ve Irak’ın kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerine yapılan Pençe-Kılıç operasyonu ardından Twitter hesabından açıklama yapan HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Korkmayın, siz de söyleyin: savaşa hayır!” ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
2
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
3
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
5
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
6
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Gaziantep Karkamış'a 4 roket atıldı
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
7
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿Lari, TL'yi 7'ye katladı Gürcüler akın etti. Artvin Kemalpaşa'da ne var ne yok satıldı
﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   
﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   
﻿Endonezya'daki depremde can kaybı 162’ye yükseldi   
﻿Bitlis'te 28 kaçak göçmen yakalandı
﻿Bitlis'te 28 kaçak göçmen yakalandı
﻿Bitlis'te 28 kaçak göçmen yakalandı
﻿6 gol İngilizleri mutlu etmedi
﻿6 gol İngilizleri mutlu etmedi
﻿6 gol İngilizleri mutlu etmedi
﻿Tokat'ta yaprakların süpürülmesi yasaklandı
﻿Tokat'ta yaprakların süpürülmesi yasaklandı
﻿Tokat'ta yaprakların süpürülmesi yasaklandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.