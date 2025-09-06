Fenerbahçe'nin ezeli rakibi gözünü İsmail Yüksek'e dikti!

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi gözünü İsmail Yüksek'e dikti!

Fenerbahçe'de forma giyen milli oyuncu İsmail Yüksek'e son derece flaş bir talip çıktı. Sarı-lacivertlilerin ezeli rakibi Beşiktaş'ın yıldız orta sahayı gündemine aldığı öne sürüldü.

Sergen Yalçın'ın takımın başına gelmesiyle transferde yeni isimlere yönelen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş orta saha transferi için rotasını Süper Lig'e çevirdi.

BEŞİKTAŞ'TAN İSMAİL YÜKSEK SÜRPRİZİ!

Kara Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda Fenerbahçe forması giyen İsmail Yüksek'i gündemine aldı. Yönetimin, deneyimli hocanın kadrosunda görmeyi çok istediği 26 yaşındaki ön libero için kısa süre içinde Fenerbahçe ile görüşmelere başlayacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Sarı-lacivertli formayla 30 maça çıkıp 2 asiste imza atan deneyimli ön liberonun Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı bulunuyor.

