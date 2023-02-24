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Moralsiz 12 Dev Adam Letonya'ya kaybetti

Deprem nedeniyle maça moralsiz çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. karşılaşmasında Letonya'ya yenildi

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 22:27
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12 Dev Adam Letonya'ya yenildi

Moralsiz 12 Dev Adam Letonya'ya kaybetti
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FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'yı ağırladı.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 83-74 kazandı.

12 Dev Adam'da Onuralp Bitim, 17 sayı, 3 ribaunt ve 4 asistle mücadele etti. Bitim aynı zamanda maçın en skorer ismi oldu.

Milli takım ikinci turda oynadığı 5 maçta; 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.

Takımımızın FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansı bulunmuyor. Diğer taraftan Letonya daha önce turnuvaya katılmayı garantiledi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşan Türkiye ile Letonya, 17. kez birbirlerine rakip oldu.

İki takım, ilk kez 1966'da hazırlık turnuvasında karşı karşıya geldi. Bu müsabakadan Letonya 83-63 galip ayrıldı.

Türkiye, Letonya ile oynadığı 17 maçın 10'unda rakibine üstünlük kurarken, 7'inde ise sahadan mağlup ayrıldı.


 

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