Erman Toroğlu Fenerbahçe Beşiktaş devre arasında 'Şişme kadınla seks' dedi Ender Bilgin şoke oldu

Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının devre arasında çok enteresan ifadeler kullandı.

Toroğlu, maçın hakemi Volkan Bayarslan ile ile ilgili olarak "Kırmızı kartı görmesi lazımdı. VAR gördü" dedi.

Toroğlu, Al Musrati'nin rakibinin ayak bileğine basarak kırmızı kart gördüğü pozisyon için de "Kesin kırmızı kart. Çim değil de suni çim olsaydı ayağı kırılırdı" dedi ve şöyle devam etti:

"Zamanında bu suni çim tartışmaları çok konuşulmuştu. Rahmetli Hıncal Uluç suni çim taraftarıydı. Suni çim olmaz hocam. Ayakların yanar. Ben de 'Suni çimde futbol oynamak şişme kadınla seks yapmak gibidir' diye yazdım."

Ender Bilgin bu yorum karşısında şoke olurken, "Aman hocam" diyerek lafa girdi.