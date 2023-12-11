12 milyar dolarlık servetinin yarısını bahçıvanına veriyor. Şanslı bahçıvan 51 yaşında

Hermès'in 80 yaşındaki varisi Nicolas Puech, 51 yaşındaki eski bahçıvan ve tamircisini evlat edinip kendisine yaklaşık 12 milyar dolarlık servetini bırakmayı planladığını açıkladı.

Puech, moda devinin kurucusunun torunu ve şirketin %5,7'sine sahip durumda.

İsviçre yayın organı Tribune de Genève'ye göre, Peuch ailesiyle neredeyse hiç görüşmüyor.

ŞANSLI BAHÇIVANIN KİMLİĞİ BİLİNMİYOR

Bekar ve çocuksuz olan Puech, bahçıvanını (kimliği bilinmiyor) akrabası gibi görüyor. Bahçıvan hakkında "mütevazı bir Faslı aileden gelmesi" ve İspanyol bir karısı ve iki çocuğu olması dışında kamuoyunda pek bir şey bilinmiyor.

KARAR VAKIFTA ŞOK ETKİSİ YARATTI

Peuch daha önce parasını vakfına devredeceğine söz vermişti. Ancak bu yılın başlarında fikrini değiştirdi ve vakfa yeni bir veraset dileklerini ifade eden "el yazısıyla yazılmış bir not" gönderdi. Bu karar vakıfta şok etkisi yarattı.

İsminin doğrudan mirasçısı olmayan milyarderin planı uygulanabilir ancak önünde ciddi yasal engeller de yok değil. Tribune de Genève'e göre, İsviçre'de yetişkin bir çocuğu evlat edinmek karmaşık bir iş; evlat edinilen kişinin milyarlarca dolar kazanacağını ve bunun çok riskli bir savaşa dönüşeceğini de ekleyin.

PUECH AİLESİYLE İLK KEZ ÇATIŞMIYOR

Bu Puech'in ailesiyle ilk çatışması değil. 2014 yılında moda rakibi LVMH'nin düşmanca bir devralma teklifinin ardından Hermès yönetim kurulundan ayrıldı. Ancak hisselerini elinde tuttu ve bu da onu İsviçre'nin en zengin bireyleri arasına soktu. El Pais'e göre kendisi şu anda La Fouly'de 66 sakiniyle birlikte bir malikanede yaşıyor .

Şu anda tahmini 200 milyar dolar değeriyle Fransa'nın halka açık üçüncü büyük şirketi olan Hermès, medyanın ilgisine yabancı durumda değil. Ancak yine de bu son gelişmeyle bir kez daha ilgi odağı oldu ve bu köklü ailenin geleceğine dair merak uyandırdı.

.