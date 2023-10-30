12 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oynarken kendini vurdu

Adana’da evde kimsenin olmadığı sırada av tüfeğiyle oynayan Emir Koç (12), kazara tetiğe dokununca saçmaların isabet etmesiyle başından vurularak hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
12 yaşındaki çocuk, av tüfeğiyle oynarken kendini vurdu

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi markete giden Emir Koç, evde yalnız kalınca duvarda asılı bulunan av tüfeğini alarak oynamaya başladı. İddiaya göre Koç'un kazara tediğe dokunmasıyla tüfek ateş aldı. Saçmaların isabet etmesiyle başından vurulan Koç, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Eve gelen ailesi Koç’u kanlar içinde görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonrası Koç’un hayatını kaybettiği tespit edildi. Küçük çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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