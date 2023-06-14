122 yıldır sönmeyen ampul

California’nın Livermore kentindeki ampul tam 122 yıldır sönmeden yanmaya devam ediyor.

122 yıldır sönmeyen ampul

AA

"The Centennial Light" olarak bilinen asırlık lamba, dünyanın en uzun süre yanan ampulü unvanına sahip.

1890’lı yıllarda Shelby Electric Company kurucusu Adolphe Chaillet tarafından manuel olarak yapılan sekiz santimetrelik asırlık lamba, neredeyse 1901'den beri hiç sönmedi.

“Dünyanın en uzun süredir yanan ampulü” olarak Guinness rekorlar kitabına giren asırlık ampül, istasyondaki kamera sayesinde internet üzerinden canlı izlenebiliyor.

009-2023-07-2023-21-haziran-35-aa-31423821.jpgAsırlık ampul 122 yıl boyunca yalnızca iki kere söndü. 1976’da itfaiye istasyonunun yerinin değişmesi nedeniyle zorunlu olarak bir süre kapalı kalan ampulün 20 Mayıs 2013 akşamında da bir süre çalışmadığı fark edildi. Ertesi gün yapılan kontrolde arızanın ampulden değil güç kaynağından kaynaklandığı tespit edildi.

2008 ve 2009 yıllarında asırlık ampul üzerine kapsamlı bir araştırma yapan bilim insanı Prof. Deborah Katz, ampulün içindeki filamanların günümüzde kullanılan ampullerdekinden 8 kat daha kalın ve muhtemelen karbondan imal edilmiş filamanların yarı iletken yapıda olduğunu belirledi. Katz, günümüzde kullanılan ampullerdeki iletkenler ısındıkça, elektrik iletme yetisi kaybolmaya başlarken, Shelby ampullerindeki iletkenlerin ısındıkça ışığın kalitesinin daha da arttığını kaydetti.

009-2023-07-2023-21-haziran-35-aa-31423826.jpg

Yaklaşık 50 yıldır asırlık ampul ile ilgilenen ve "Işığın Bekçisi" olarak tanınan emekli İtfaiye Şefi Yardımcısı Tom Bramell, AA muhabirine konuştu.

Bramell, 1901 yılında Livermore Power and Water şirketinin sahibi Dennis Bernal tarafından İtfaiye Teşkilatına bağışlandığını aktararak "İlk olarak başka istasyonda olan ampulü 1976'da bu istasyona taşıdık ve o günden itibaren gözetim altında tutuyoruz. İnsanlar 4 vat olduğunu düşünüyor fakat el yapımı olan Shelby’nin ampulü 60 vat. Dolayısıyla lambaya verilen elektrik seviyesi düşürülerek aydınlatılıyor." dedi.

thumbs-b-c-7c1101af71f97a9d5ef1bff2bb47a5b6.jpg

"50 yıldır lambanın yanındayım ve dünyanın her yerinden gelen insanlarla konuştum. Avustralya, Hindistan, Türkiye, Almanya ve daha birçok ülkeden gelen araştırmacılar ile görüştüm. 20 yıldır emekliyim ve hala ampul hakkında bilgileri paylaşıyorum.’’ diyen Bramell, ampulün nasıl bu kadar uzun süre dayanabildiğinin hala tam olarak anlaşılamadığını sözlerine ekledi.

Öne Çıkanlar
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Son Haberler
CHP TBMM Genel Kurulu kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı Siyaset
CHP TBMM Genel Kurulu kararını Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı
TBMM'de komisyonların yeni üyeleri belli oldu Siyaset
TBMM'de komisyonların yeni üyeleri belli oldu
Şakkadanak Batırel "Faiz yüzde 20'ye çıkarsa dolar 21 TL'ye düşer" dedi Ekonomi
Şakkadanak Batırel "Faiz yüzde 20'ye çıkarsa dolar 21 TL'ye düşer" dedi
Fenerbahçe oynatmadığı Bruma'dan 2 milyon 250 bin Euro kazandı Spor
Fenerbahçe oynatmadığı Bruma'dan 2 milyon 250 bin Euro kazandı
Elizabeth Hurley oğlunun çektiği erotik filmde rol aldı Magazin
Elizabeth Hurley oğlunun çektiği erotik filmde rol aldı
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen Güncel
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Akts nedir? Akts nasıl hesaplanır? Keşfet
Akts nedir? Akts nasıl hesaplanır?