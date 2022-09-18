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Premier Lig'de izleyenler gözlerine inanamadı

İngiltere Premier Lig'de tarihe geçecek bir maça tanıklık etti futbol severler...

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 12:32
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13 dakikada hat-trick gelen maçta Tottenham, evinde Leicester City'yi 6-2'yle geçti

Premier Lig'de izleyenler gözlerine inanamadı
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Premier Lig'in 8. haftasında Tottenham, sahasında Leicester City'yi 6-2 mağlup etti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Leicester City'de ise menajer Brendan Rodgers, toğun ağzına geldi.

Karşılaşmaya Heung-Min Son damga vurdu. 

Maça 59. dakikada dahil olan Son, 73, 84 ve 86. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Tottenham'ın diğer sayıları 8'de Kane, 21'de Dier ve 47'de Bentancur ile geldi. Leicetser'ın 2 golü ise Tielemans'ın penaltısı ve Maddison ile geldi. 

Bu sonucun ardından Tottenham puanını 17 yaparak zirve yarışını sürdürdü. Leicester ise 1 puanla son sırada yer aldı. 

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