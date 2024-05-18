Ali Koç tamamladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç tamamladı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç açıklama yaptı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kongre için başkan adaylığı başvurusunu tamamladığını açıkladı.

Koç, şu ifadeleri kullandı:

"8-9 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda, Başkan adaylığı başvurusu için tüzüğümüzde koşul sunulan imzalar, bugün itibariyle Yüksek Divan Kurulu Başkanlığımıza teslim edilmiştir.

Yüksek katılımla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz Olağan Seçimli Genel Kurulumuzun, 2018 yılından itibaren güçlenen Fenerbahçe demokrasisine yakışır bir şekilde hayata geçmesini; seçim sonuçlarının şimdiden camiamıza hayırlı olmasını dilerim."

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