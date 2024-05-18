Genç kadın antrenörün ifşaları ortalığı karıştırdı! İstanbul’daki bu sapık doktor kim

“Rey” mahlaslı kadının, X’te yaptığı paylaşım yıllardır yaşanan bir taciz skandalını ortaya çıkardı. Böbrekleri ve kasıklarında ağrı yaşayan “Rey” hastaneye gitti. Doktorun talebi üzerine ultrason çektirdi. Ultrason sonuçlarına bakan doktor, böbreklerinde bir sorun olmadığını ancak yumurtalıklarında kist olduğunu söyledi.

İddiaya göre, doktor ne iş yaptığını sordu. “Rey”in antrenör olduğunu söylemesi üzerine doktor, “Voleybol antrenörü müsün, bu boyunuzun güzelliği ondan mı geliyor?” dedi.

CİNSEL ORGANINI OKŞADI

Doktor daha sonra kadını, oturduğu konumu değiştirmek adı altında kalçasından cinsel organına doğru okşayarak aşağı doğru çekti. Kadın, doktorun bu hareketinden rahatsız oldu ancak “Galiba yanlış anladım. Sadece konumumu düzeltti” diye içinden geçirdi.

“BU CİCİKLERİN İLERİDE BÖYLE KALMASI İÇİN BÖYLE SÜTYEN KULLANMAMALISIN”

Doktor sonrasında “Tüylenme var mı? Bakayım” diyerek kadının boynunu okşadı. Daha sonra tişörtünü kaldırıp büstiyerinin altından elini sokup saniyeler içinde memelerini sıkarak “Bu ciciklerin ileride böyle güzel kalması için böyle sutyen kullanmamalısın” şeklinde konuştu.

KARAKOLA GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Hızla muayene masasından kalkan kadın sesini yükselterek çok sert bir tepki verdi. Doktor ise “Tamam, otur, dokunmayacağım artık” diye cevap verdi. Genç kadın üstünü giyinirken, “Taciz ediyorsun” diye bağırmaya devam etti. Odadan çıkan kadın, hastane yönetimine ve karakola giderek şikâyetçi oldu.

“ŞİKAYET ETSENİZ BİLE İSPATINIZ YOK”

“Rey” yaşadıklarını X’te şöyle anlattı:

“Ellerim ayaklarım titreyerek odadan çıkmaya çalışırken hâlâ ‘Gel muayeneye devam edelim’ demeye devam etti. Kapıyı açıp çıktım, tam çıkarken de kapının arkasındaki hastaları görünce ‘Kardeşim yanlış anladın’ cümleleri kurmaya devam ediyordu. Hasta haklarına, daha sonra da başhekime gittim. Her ikisi de yanlış anlamış olacağımı ima edip üzerine de ‘Şikâyet etseniz ispatınız yok. O yaşlı bir doktor, bazen onun yaşlı hastaları geliyor onlara “cicik” gibi cümleler kurabiliyor’ gibi abuk sabuk savunmalar yaptılar. Durumu yumuşatıp yıldırma politikası. Biraz sakinleyince doktor ve avukat arkadaşlarla görüştüm. Şimdilik olayın bana dönmemesi adına hastane ve doktor adı veremiyorum. Konuştuğum bir doktor arkadaşım, ‘baştan sona tüm davranışları kusurlu ve çok profesyonel, muhtemelen ilk değilsin’ dedi. Sessiz kalmak istemiyorum.”

“ADAMDA RAHATLIĞA BAKAR MISINIZ?”

Olayını peşini bırakmayacağını söyleyen “Rey” şöyle devam etti:

“Hasta gizliliği adı altında sizi doktor alenen taciz edebilir ama şahidiniz olmadığı için bu yanına kar kalır. Yanına bırakmamak için elimden geleni yapacağım. Muayene odasında asistan vardı ama muayene perde arkasında gerçekleşti. Hasta gizliliği için böyle olmalıymış. Yani şahidim yok. Asistan benim verdiğim tepkiyi ve sesimi yükseltmemi duymuştur ama ne faydası olur bilmiyorum. Tacizi ispatlayabileceğim başka da bir şey yok. Adam dün beni taciz etmiş, ifade verip suç duyurusunda bulunmuşum, gece saat 12.00’de ifadeye gitmiş. Bugün sabah mesaiye başlayıp aynı şeyleri yapmaya devam etmiş. Adamdaki ve hastanedeki rahatlığa bakar mısınız?”

5 KADIN DAHA TACİZE UĞRADI

Genç kadına paylaşımlarının ardından çok sayıda destek mesajı geldi. Benzer olayları yaşayan 5 kadın da mesaj yolu ile “Rey”e ulaşarak kendilerini taciz eden doktorun ismini yazıp aynı doktor olup olmadığını sordu. “Rey” ise aynı doktor olduğunu söyledi. “Rey”, kadınların da iznini alarak isimleri olmadan yazışmalarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Kadınlar yazışmalarda, “Rey”i taciz eden doktor tarafından taciz edildiğini iddia etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI DEVREYE GİRDİ

Paylaşım sonrasında Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm Merkezi hasta ile iletişime geçti. İnceleme sonrasında, hastane ve doktorla ilgili soruşturma açılıp açılmayacağına karar verilecek.