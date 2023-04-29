13 yaşında katil oldu

Erzurum'da, 13 yaşındaki M.A.Y.Ç., geçen yıl pompalı tüfekle ağabeyi Mazlum Çelik'i bacaklarından vuran Mustafa Dalga'yı (20), 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Dalga, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verilirken M.A.Y.Ç., gözaltına alındı.

13 yaşında katil oldu

DHA’nın haberine göre, olay, dün saat 00.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 100 Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Yaralama suçundan 8 kaydı bulunan M.A.Y.Ç., geçen yıl eylül ayında ağabeyi Mazlum Çelik'i pompalı tüfekle bacağından vurup yaralayan Mustafa Dalga ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y.Ç., yanındaki bıçağı çekip, Dalga'yı göğüs, koltuk altı ve sırtından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Dalga, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin M.A.Y.Ç. olduğunu tespit etti. M.A.Y.Ç., kısa sürede suç aleti bıçakla yakalanıp, gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Mustafa Dalga’nın cenazesi, dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

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