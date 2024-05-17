Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı tek kozu var

Eren Bozdaş
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı tek kozu var
Süper Lig’de bu sezon deplasmanda mağlubiyet almayan Fenerbahçe, sezonun son dış saha maçında Galatasaray’ı yenerse hem bu seriyi sürdürecek hem de şampiyonluk şansını son maça taşıyacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk için kıyasıya bir mücadele veriyor.

Son iki haftaya sarı-kırmızılıların altı puan gerisinde giren sarı-lacivertli ekip, 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta konuk olacağı rakibini yenerek puan farkını üçe indirmeyi hedefliyor.

Dış sahada oynadığı 18 maçta 15 galibiyet ve 3 beraberlikle yenilgi yüzü görmeden geçiren Fenerbahçe, rakip filelere 39 gol gönderirken kalesinde sadece 11 gol gördü.

Bu sezon deplasmanda üst üste on galibiyet alarak Süper Lig'de bir rekor kıran Kanarya, aynı zamanda en fazla galibiyet (15) elde ettiği sezonunu yaşıyor.

Ancak son iki maçta Konyaspor ve Sivasspor'a konuk olduklarında puan kayıpları yaşayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yarışında zor anlar yaşamıştı.

Bu sezon dış sahada toplam 48 puan toplayan Fenerbahçe, derbide galip gelmesi durumunda dış sahada en fazla puan toplama rekorunu geliştirecek ve şampiyonluk şansını son maça taşıma imkanı bulacak.

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