13 yaşında nişanlandırılan kız devlet korumasına alındı. Çocuğa göz koyan adam senin hiç utanma yok mu?

Konya’da 13 yaşındaki kız çocuğu ile 28 yaşındaki C.S. nişanlandırıldı. İstismar edilen çocuk devlet korumasına alındı.

KAYNAK: DHA
13 yaşında nişanlandırılan kız devlet korumasına alındı. Çocuğa göz koyan adam senin hiç utanma yok mu?

Konya Beyşehir’de oturan ve eşinden ayrı yaşayan Osman S., 8’inci sınıf öğrencisi kızı C.S.’yi aynı mahallede oturan ve kızından 15 yaş büyük olan Ali G. ile nişanladı.

7 Aralık’ta evde yapılan nişan merasimi ise davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada yayınlandı. Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerine inceleme başlattı.

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DEVLET KORUMASINA ALINDI

Yapılan inceleme sonucu C.S., Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet koruması altına alınıp, yurda yerleştirildi.

Jandarma da C.S., babası Osman S. ve damat Ali G. ile diğer aile fertlerinin ifadesine başvurdu.

SKANDAL İFADE

C.S.’nin ilk ifadesinde nişanın kendi isteğiyle yapıldığını, ailesinin baskısı olmadığını, nişanlısını da sevdiğini söylediği, baba Osman S.’nin ise bir kızının 16 yaşında iken evden kaçıp, sevdiği kişiyle evlenmek istemesi üzerine aynı durumu düşmemek için nişan yaptıklarını ve reşit olduktan sonra da düğün planladıklarını söylediği öğrenildi.

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