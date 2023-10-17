Küçük çocuklarına nişan töreni yapan anne ve baba gözaltına alındı

Mardin’de küçük yaşta iki çocuğa yapılan skandal nişan töreni sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Savcılığın başlattığı soruşturma sonrası çocukların anne ve babası gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
Küçük çocuklarına nişan töreni yapan anne ve baba gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde "küçük yaşta nişan töreni" yapılan iki çocuğun anne ve babası gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kızıltepe ilçesinde yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çocukların anne ve babaları polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

COCUKLAR KORUMA ALTINA ALINMIŞTI

Valilikten dün yapılan açıklamada, Kızıltepe'de yaşanan ve bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan "küçük yaşta nişanlandırma" konulu haberler ve paylaşımlarla ilgili olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne ivedilikle konunun araştırılması talimatı verildiği bildirilmişti.

Söz konusu çocuklara yönelik geçici tedbir kararı alındığı, çocukların koruma altına alındığı, konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

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