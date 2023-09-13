13 yaşındaki kız incir toplarken canından oluyordu

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Çetinkaya Sokak’ta dün saat 19.00 sıralarında, 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Ela Çakmak, incir toplamak için sokaktaki duvarın yanındaki ağaca tırmandı.

Bu sırada ağacın dalı kırılmasıyla 3 metreden yere düşen Çakmak’ın üzerine duvardaki tuğlalar devrildi. Tuğlaların altında kalan Çakmak, yaralandı. Çakmak, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakini Nazlı Namlı, ‘’Kız yukarıya incir toplamaya çıkmış. Sonra birden ağaç kırılmış, mermerlerin üzerine düşmüş. Kafası baya kanamış, çok zor durumdaydı. Annesinden şimdi haber aldık. Tahlilleri falan temiz çıkmış ama dengesini tam sağlayamıyormuş. Yürümekte zorlanıyormuş. Çok üzgünüz, buraya bir önlem alınması lazım. Çocuklar sürekli incir toplamaya çıkıyor. Allah korusun, Allah’tan başka bir şey olmadı’’ dedi.